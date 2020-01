Incidente a Dello: auto si schianta contro un mezzo pesante, morto un uomo di 38 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Tragedia nella notte a Dello, nel Bresciano: un uomo di 38 anni è morto in seguito ad un violento Incidente stradale avvenuto lungo via Tenente Colonnello Guido Agosti, non lontano dalla locale caserma dei carabinieri. Nulla da fare per l'uomo, morto praticamente sul colpo. Inutili i soccorsi, indagano le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'Incidente mortale. Leggi la notizia su fanpage

