Grande Fratello Vip contro Il Cantante Mascherato: ecco chi ha vinto la sfida dello share (Di sabato 18 gennaio 2020) Ieri sera è andata in onda la seconda sfida dello share fra il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini ed Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Lo show di Rai Uno che ha visto l’eliminazione del Barboncino (che si è rivelato essere Arisa) ha fatto 4.025.000 telespettatori pari ad uno share del 19,52%, mentre la quarta puntata del Grande Fratello Vip con l’incontro fra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori ha fatto 3.009.000 telespettatori ed uno share del 17,67%. Il Cantante Mascherato Ascolti 1^ puntata: 4.437.000 spettatori pari al 20,85% di share 2^ puntata: 4.025.000 spettatori pari al 19.52% di share Grande Fratello Vip 4 Ascolti 1^ puntata: 3.405.000 spettatori pari al 20,2% di share 2^ puntata: 2.922.000 spettatori pari al 16.76% di share 3^ puntata: 3.402.000 spettatori pari al 20.2% di share 4^ puntata: 3.009.000 spettatori pari al 17.67% di ... Leggi la notizia su bitchyf

