‘GF Vip’, Fernanda Lessa fa coming out: “Sono stata fidanzata con donne” (Di sabato 18 gennaio 2020) Questo articolo ‘GF Vip’, Fernanda Lessa fa coming out: “Sono stata fidanzata con donne” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Incredibile ammissione da parte di Fernanda Lessa, una delle protagoniste di quest’edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Ecco cosa ha detto la brasiliana. Una rivelazione importante quella fatta da Fernanda Lessa durante la puntata di ieri del ‘Grande Fratello Vip’. La brasiliana ha infatti fatto una sorta di coming out, ammettendo di esser stata, nella sua … Leggi la notizia su youmovies

