Ennesima sconfitta stagionale, il Napoli va in ritiro: l’annuncio di Gattuso (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoIl Napoli da stasera sarà in ritiro a Castel Volturno, dopo il ko contro la Fiorentina. Lo ha confermato il tecnico azzurro Rino Gattuso: “La squadra – ha detto – ha preso questa decisione, non possiamo sottovalutare nulla, bisogna guardarci in faccia, stare insieme, sfogarsi e cercare soluzioni. Non basta quello che stiamo facendo”. Il Napoli starà in ritiro in vista del quarto di finale di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì. L'articolo Ennesima sconfitta stagionale, il Napoli va in ritiro: l’annuncio di Gattuso proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

salvosottile : Negli altri paesi li premiano. Nel nostro li puniscono. La scorta tolta al capitano @UltimoUMC e’ l’ennesima sconfi… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Gene Gnocchi: “Tutte le squadre di Serie A hanno chiesto la conferma di… - annaiov1 : Sono fatta così pure nella vita accumulo accumulo,sopporto e faccio finta di nulla poi lo pago tutto insieme. Devo… -