Dardust, il mago delle hit a FqMagazine: “Soldi è nata in due ore con Mahmood, senza pressioni. Ansia da prestazione per Nuova Era con il mio mito Jovanotti” (Di sabato 18 gennaio 2020) “Magnifico” di Fedez, “Pamplona” di Fabri Fibra, Soldi e Barrio di Mahmood, ma anche Nero Bali di Elodie e tutti i successi de The giornalisti come Riccione, Questa nostra stupida canzone d’amore e Felicità puttana. Sono solo alcune delle hit che portano anche la firma di Dario Faini, il cui nome d’arte è Dardust. Dario – che sarà presente al prossimo Festival di Sanremo in veste di produttore con Elodie e Rancore in gara – coltiva parallelamente un progetto artistico neoclassico/elettronico, personale e d’atmosfera che racconta la sua storia personale e non solo. Si chiude con l’ultimo album “S.A.D. Storm and Drugs” legato alla città di Londra, la trilogia di Dardust iniziata con “7” (dedicato a Berlino) e “Birth” (con al centro Reykjavik). Chi era piccolo Dario che ha iniziato a nuove anni a suonare il piano e chi, invece, Dario Dust nel 2000 che muoveva i ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

