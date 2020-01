Danko film stasera in tv 18 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 18 gennaio 2020) Danko è il film stasera in tv sabato 18 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TVDanko film stasera in tv: cast e schedaTITOLO ORIGINALE: Red HeatGENERE: PoliziescoANNO: 1988REGIA: Walter Hillcast: Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter Boyle, Ed O’Ross, Laurence Fishburne, Gina Gershon, Richard Bright, J.W. Smith, Brent JenningsDURATA: 103 MinutiDanko film stasera in tv: tramaDanko è un capitano della polizia sovietica che è alla caccia di un grosso trafficante di droga. Le sue indagini lo portano fino a Chicago. Ma se vuole cercare di catturare il commerciante di droga che ha ucciso il suo compagno e fuggito dal paese, Danko è costretto a collaborare con un detective della polizia di ... Leggi la notizia su cubemagazine

