Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020 | Shiffrin in testa | Brignone terza

Mikaela Shiffrin si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino dopo il gigante del Sestriere. La statunitense, terza sulle nevi italiane, vola a 946 punti e ora ha 233 lunghezze di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhova che oggi ha vinto ex aequo con Federica Brignone, terza nella generale a quota 665. Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino 2020: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 946 2. Petra Vlhova (Slovacchia) 713 3. Federica Brignone (Italia) 665 4. Wendy Holdener (Svizzera) 467 5. Michelle Gisin (Svizzera) 405 6. Viktoria Rebensburg (Germania) 373 7. Marta Bassino (Italia) 355 8. Katharina Liensberger (Austria) 328 9. Corinne Suter (Svizzera) 325 10. Anna Swenn Larsson (Svezia) 315

