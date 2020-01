Ankara:se cade Serraj,rischi terrorismo

Se il governo del premier libico aldovessere, c'è ilo di una nuova minaccia terroristica per l'Europa. Lo ha sottolineato il presidente turco, Erdogan , alla vigilia della conferenza di Berlino sulla Libia In un articolo su Politico, Erdogan ha sostenuto che "l'Europa andrà incontro a una nuova serie di problemi e minacce se il governo legittimo libicosse. Organizzazioni terroristiche come Isis e al-Qaeda, che hanno subito una sconfitta militare in Siria e Iraq, avranno terreno fertile per tornare in piedi".(Di sabato 18 gennaio 2020)