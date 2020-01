Addio a Pietro Anastasi, mio goleador dalla rovesciata proletaria (Di sabato 18 gennaio 2020) Era il mio idolo, è diventato mio amico. Pietro Anastasi se n’è andato, dopo una lunga malattia, a 71 anni: ma per me resterà sempre e per sempre il centravanti ventenne che, nel 1968, arrivò nella mia Juventus (dopo aver conquistato un Europeo, in forza al Varese, con la nazionale) illuminando, con le sue reti e le sue prodezze, la mia giovinezza.Il Corsaro Nero e Sandokan lasciavano il posto a un calciatore catanese, dal sorriso a girasole e dal dribbling sudamericano, dalla rovesciata proletaria e dalla luminosa generosità. Diventò il mio beniamino, l’unico e insostituibile. Andavo allo stadio, in curva, con il mio amico Giancarlo, per lui, giocavo attaccante e nel modo di calciare tentavo di emularlo, indossavo una maglietta con il suo volto stampato acquistata al mercato, sapevo imitare il suo autografo, raccoglievo tutti gli ... Leggi la notizia su huffingtonpost

Gazzetta_it : Addio Pietro #Anastasi: con lui l'#Italia vinse l'#Europeo 1968 - LaStampa : L’ex attaccante si è spento a 71 anni. Giocò anche nell’Inter, fu campione d’Europa con la Nazionale. Da uomo del S… - Radio1Rai : Addio a Pietro #Anastasi, aveva 71 anni. Tra i giocatori più amati dai tifosi della Juventus: in maglia bianconera… -