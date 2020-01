Viabilità Roma Regione Lazio del 17-01-2020 ore 09:15 (Di venerdì 17 gennaio 2020) Viabilità DEL 17 GENNAIO 2020 ORE 9.05 MANUELA CIAMPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA BOCCEA E AURELIA INCARREGGIATA INTERNA RESTANO CODE TRA USCITA RomaNINA RomaNINA E USCITA APPIA A SETUUIRE SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E NOMENTANA SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma FIUMICINO CODE DA VIA MORSELLI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE EUR RICORDIAMO CHE PER LA METRO LINEA “A” RESTANO CHIUSE LE STAZIONI DI CORNELIA DOVE è ATTIVA LA NAVETTA BUS MA13 E LA STAZIONE BARBERINI DOVE E’ ATTIVA LA NAVETTA MA10. PER IL TRASPORTO FERRIOVIARIO: PER LE LINEE FL6 E FL7 Roma-CASSINO-NAPOLI E Roma-FORMIA-AVERSA-NAPOLI, DA IERI SONO INIZIATI I LAVORI ALLA CIRCOLazioNE CHE DURERANNO FINO AL 6 MARZO, PERTANTO VI INVITIAMO A CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ... Leggi la notizia su romadailynews

