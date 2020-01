Venti di guerra, l’ayatollah Khamenei torna a predicare dopo 8 anni ed attacca: “Trump è un pagliaccio” (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’ayatollah Khamenei attacca Trump davanti alla folla in preghiera :” Ci colpirà alle spalle” torna a predicare dopo ben 8 anni di silenzio l’ayatollah Khamenei, e lo fa con uno scopo ben preciso: attaccare Trump. Non accadeva dal 2012 infatti che la Guida Suprema Iraniana Khamenei officiasse la grande preghiera del venerdì. “Donald Trump è … L'articolo Venti di guerra, l’ayatollah Khamenei torna a predicare dopo 8 anni ed attacca: “Trump è un pagliaccio” NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

