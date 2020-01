Uomini e Donne, Daniele Dal Moro tronista: le prime parole (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarà l'ex gieffino Daniele Dal Moro il nuovo tronista di Uomini e Donne, che è proprio al Magazine del programma che decide di rilasciare la sua prima intervista per parlare dell'esperienza che verrà. Chi non se lo aspettava ora potrà scoprirne di più, e di fatto comprendere la vera motivazione per la quale Daniele abbia deciso di intraprendere questo percorso in tv.Il ragazzo, infatti, ha spiegato che ora stia proprio cercando di più. Ecco le sue prime dichiarazioni: "Cerco una donna sensibile, buona, dolce, e poi voglio stabilità. Non mi basta una ragazza bella, cerco molto di più". Daniele, che ricordiamo essere stato coinvolto nel gossip dalla conoscenza/relazione con Martina Nasoni ai tempi della loro partecipazione al Grande Fratello, ora racconta di voler trovare una compagna con la quale condividere la sua quotidianità: "Sono un ragazzo carismatico ed egocentrico, e mi piace ... Leggi la notizia su blogo

