Trento, i consiglieri lasciano in blocco i Cinque Stelle (Di venerdì 17 gennaio 2020) Roberto Vivaldelli Il Movimento 5 Stelle sparisce dai banchi di palazzo Thun: i consiglieri comunali lasciano in blocco i pentastellati e formano una lista civica. In Trentino il movimento è quasi scomparso A Trento il Movimento Cinque Stelle rimane senza rappresentanti, un colpo durissimo in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 maggio. Gli oramai ex consiglieri pentastellati Andrea Maschio, Marco Santini e Paolo Negroni hanno fondato un nuovo soggetto civico, Onda Civica Trentino. Alla conferenza stampa di presentazione era presente anche il consigliere provinciale Filippo Degasperi, che - per ora - rimane nel Movimento Cinque Stelle. Secondo quanto riportato dal quotidiano Trentino, si tratta di una frattura insanabile con i referenti nazionali, Riccardo Fraccaro in primis, fedelissimo di Luigi Di Maio. “Se da Roma non ci fossero stati tradimenti su valori, ... Leggi la notizia su ilgiornale

DanieleDematt : Cosa risponderà Andreatta al documento dei Consiglieri della Lega sulla nuova moschea di Trento nord? Che è tutto in regola? ?? - MirkoBisesti : Ed oggi un'altra bella notizia: Nel comune di #Trento il #M5S non esiste più! Tre consiglieri comunali hanno lascia… - sav_e_1410 : Il capogruppo Andrea Maschio e i consiglieri Marco Santini e Paolo Negroni del m5s del comune di Trento formeranno… -