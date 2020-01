The Lodge non spaventa ma atterrisce (Di venerdì 17 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=BH694YSVK0Y Sono grandi anni per il cinema dell’orrore. Hereditary solo pochi anni fa ha segnato un momento determinante. Così tanto che adesso esce un film come The Lodge, opera seconda di due registi che il loro esordio l’avevano presentato a Venezia, e deve già moltissimo a quel film. Due anni gli sono bastati per incidere a così tanti livelli diversi. C’è di nuovo un trio familiare, due bambini e una madre, in questo secondo film di Severin Fiala e Veronika Franz (proprio come in quel Good Mommy presentato a Venezia), stavolta però con più budget, e la produzione della inglese Hammer Film (una garanzia nel campo dell’orrore). Tutto un altro passo rispetto al film d’esordio. Stavolta quella stessa storia è pronta a raggiungere un pubblico più ampio e i due registi la ripropongono aggiornandola e aggiustandola. I due bambini che ... Leggi la notizia su wired

CinemApp_Cinema : -1 all’uscita di #TheLodge, il nuovo thriller dei registi di #GoodnightMommy presentato al #Sundance2019 e al… - VAncilotti : RT @MadMassit: The Lodge, il nuovo horror di Fiala e Franz con Jaeden Martell e Riley Keough #TheLodge #SeverinFiala #VeronikaFranz #Jaeden… - Think_movies : “The Lodge”: il potere oscuro della mente – la Recensione -