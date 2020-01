Terremoto a Catanzaro: scossa di magnitudo 4 in Calabria (Di venerdì 17 gennaio 2020) Questa notte in Calabria, provincia di Catanzaro, è stata registrata una scossa di magnitudo 4.0. Per il momento non ci sono segnalazioni di danni o vittime. Secondo quanto riportato dal sito dell’INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), ieri notte alle 00:37, si è verificata una scossa di Terremoto di magnitudo 4 con epicentro ad Albi … L'articolo Terremoto a Catanzaro: scossa di magnitudo 4 in Calabria è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

