Spazio, Saccoccia (Asi): “L’incontro con Parmitano sia di ispirazione per gli studenti” (Di venerdì 17 gennaio 2020) “In poco piu’ di una generazione siamo passati da una visione romantica dello Spazio legata agli astronauti e all’esplorazione, a qualcosa di utile per la vita di tutti i giorni: tutte le nostre app utilizzano tecnologie spaziali, anche la protezione del nostro pianeta cha sta cosi’ a cuore ai ragazzi sfrutta infrastrutture spaziali. Cio’ si e’ reso possibile grazie all’impegno di persone che hanno dedicato la loro vita professionale allo sviluppo di questa tecnologie e mi auguro che questa giornata possa essere d’ispirazione anche solo per uno di loro per intraprendere la professione e contribuire all’avanzamento delle tecnologie spaziali”. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia a margine del collegamento tra l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea e colonnello ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Spazio Saccoccia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Spazio Saccoccia