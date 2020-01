Smog fuorilegge da dieci giorni: divieti per i diesel Euro 4 estesi anche all’hinterland di Milano (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono estesi da oggi anche nella città metropolitana di Milano i divieti di secondo livello, già adottati nel capoluogo, per le auto inquinanti fino ai diesel Euro 4. Il provvedimento è adottato, in base alle norme regionali, dopo dieci giorni di superamento dei livelli di guardia del Pm10. La Lombardia ha confermato le misure per i comuni superiori ai 30mila abitanti in provincia di Milano. Per Lodi, Mantova, Pavia e Vigevano, sono attive quelle di primo livello, che restano anche nella provincia di Monza e Brianza e a Cremona. Leggi la notizia su milano.fanpage

