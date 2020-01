Slittino, Coppa del Mondo Lillehammer 2020: in Norvegia Dominik Fischnaller a caccia della vittoria, in palio anche l’Europeo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si sposta in Norvegia la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: il massimo circuito internazionale fa tappa a Lillehammer, sul catino olimpico del 1994. Nel week-end in terra scandinava si disputano nel week-end le gare classiche, con il team relay a concludere: in palio ci saranno anche i titoli a livello continentale, si assegneranno dunque le medaglie europee. L’Italia, che ha iniziato alla grande la stagione, si affida alla sua stella: Dominik Fischnaller. Un catino ideale quello norvegese per le caratteristiche dell’altoatesino, che a queste latitudini colse la prima vittoria individuale in carriera nel 2013, per poi bissarla nel 2018. L’obiettivo è dunque quello di cogliere il primo successo in quest’annata che vede per lui ben quattro podi. Nella top-3 è giunta nell’ultimo appuntamento di Altenberg anche una strepitosa Andrea Voetter che ... Leggi la notizia su oasport

