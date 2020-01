Sinisa Mihajlovic: "Per adesso sto vincendo contro la leucemia" - (Di venerdì 17 gennaio 2020) Luana Rosato Sinisa Mihajlovic racconta a Silvia Toffanin il lungo calvario vissuto per combattere la leucemia, ma chiarisce: "Non penso di essere un eroe, sono un uomo normale con pregi e difetti" La scorsa estate Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, rendeva nota a tutti la sua malattia e spiegava che, per combattere la leucemia, avrebbe dovuto allontanarsi per un periodo dai campi di calcio. Come un guerriero, l’ex calciatore, ha lottato contro la malattia e, ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda domani, 18 gennaio, racconta alcuni dei momenti più difficili che ha dovuto affrontare. Lui, che non vuole in alcun modo essere definito un eroe, ha fatto sapere che il trapianto di midollo osseo non ha avuto “complicazioni gravi” e, almeno per il momento, è lui ad avere la meglio sulla malattia. “Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione – ha ... Leggi la notizia su ilgiornale

