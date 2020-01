Sinisa Mihajlovic a Verissimo: "Sto vincendo la mia battaglia. Dare forza alla mia famiglia è stata la cosa più difficile" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sinisa Mihajlovic, allenatore ed ex calciatore serbo, attualmente seduto sulla panchina del Bologna, sarà uno degli ospiti della puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 18 gennaio 2020, su Canale 5.Il programma condotto da Silvia Toffanin ha intervistato in esclusiva l'allenatore 50enne che, come ricordiamo, colpito da una forma acuta di leucemia mieloide la scorsa estate, si è dovuto sottoporre subito alle cure, senza rinunciare, però, a continuare a guiDare la sua squadra, sedendosi anche in panchina, durante le partite di Serie A, quando i medici gliel'hanno consentito.Sinisa Mihajlovic a Verissimo: "Sto vincendo la mia battaglia. Dare forza alla mia famiglia è stata la cosa più difficile" 17 gennaio 2020 16:55. Leggi la notizia su blogo

fanpage : L'annuncio più bello! Sinisa Mihajlovic sta vincendo la sua personalissima battaglia contro la Leucemia - teo_acm : RT @CalcioPillole: Sinisa #Mihajlovic è stato ospite di Verissimo (in onda domani su Canale 5): 'sto vincendo la mia battaglia. Superare be… - teresacapitanio : RT @fanpage: L'annuncio più bello! Sinisa Mihajlovic sta vincendo la sua personalissima battaglia contro la Leucemia -