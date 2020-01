Sea of Solitude e Legrand Legacy disponibili su Origin Access Basic (Di venerdì 17 gennaio 2020) Electronic Arts ha da poco annunciato che Sea of Solitude e Legrand Legacy sono da ora disponibili su Origin Access Basic.Sea of Solitude era inizialmente disponibile solo per gli abbonati al premium e fa parte della lista EA Originals, insieme ad Unravel 1, 2 e Fe. Legrand Legacy: Tale of the Fatebound è invece un RPG ispirato a classici come Final Fantasy,Legend of Dragon e Worms WMD. Chi posside un abbonamento premium si porterà a casa anche il Metroidvania Mable and The Wood.L'abbonamento Origin Access Basic ha un costo di 4,99 dollari mentre il premium 14,99. E' inoltre disponibile il Vault, contenente la serie di Dragon Age, Mass Effect, FIFA e via discorrendo. L'abbonamento premium consente inoltre di mettere le mani sul recente Star Wars Jedi: Fallen Order.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

Eurogamer_it : Sea of Solitude e Legrand Legacy disponibili su Origin Access Basic - Console_Tribe : Sea of Solitude disponibile nel catalogo di EA Access - - RedShift_Gaming : EA Access e Origin Access: Sea of Solitude guida la lista dei giochi di gennaio 2020 -