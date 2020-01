“Se hai il coraggio…”. GF Vip: Wanda Nara e quella battutaccia su Barbara Alberti in diretta tv. Se ne sono accorti in tanti: “Vergognati!” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Una frase senza senso quella di Wanda Nara nei confronti di Barbara Alberti: una di quelle che poteva tranquillamente risparmiarsi. In molti hanno riportato una battuta di Wanda Nara durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip. Battuta che Wanda Nara avrebbe pronunciato parlando con Pupo. Frase che sui social viene riportata così: “A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci”. Battuta che, tra l’altro, non sarebbe neanche sfuggita a Barbara Alberti inquadrata poco dopo. “Ha parlato di Barbara Alberti – scrive un utente su Twitter – come se fosse un pegno da pagare. Inqualificabile”. Come andrà a finire? Come risponderà Wanda Nara a queste accuse? Cosa dirà Barbara Alberti? Non resta che aspettare le prossime puntata del reality. Nel frattempo al Grande Fratello Vip Ivan Gonzalez, confidandosi con Barbara Alberti, ha parlato della sua famiglia: “La mia famiglia è un po’ ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

