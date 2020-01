Sci alpino, Combinata Wengen 2020: Dominik Paris cerca punti importanti, Pinturault e Kilde vogliono l’allungo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sarà la Combinata a dare il via alle tre giorni di gare a Wengen. Si parte con la discesa libera sulla mitica Lauberhorn (partenza abbassata rispetto a sabato) e poi spazio allo slalom, in quella che è davvero la Combinata più difficile della Coppa del Mondo, vista soprattutto la difficoltà della prova di velocità. “Nella Combinata posso giocare le mie carte” queste le parole di Dominik Paris alla vigilia. L’altoatesino sa di trovarsi in un momento fondamentale della sua stagione, con l’obiettivo della classifica generale di Coppa del Mondo che è ancora ampiamente nelle possibilità dell’azzurro. Paris non ha mai avuto grande feeling con la discesa di Wengen, ma ha studiato in maniera molto dettagliata i passaggi più importanti. Sarà importante accumulare un buon vantaggio per poi difendersi tra i pali stretti. Fondamentale evitare di uscire (dunque fare ... Leggi la notizia su oasport

