Salerno, bottiglie d’acqua e bibite sequestrate: pericolose per la salute (Di venerdì 17 gennaio 2020) Sono state sequestrate diverse migliaia di bottiglie di acqua minerale e bibite a Salerno perché ritenute pericolose per la salute umana. Le bottiglie d’acqua minerale erano tenute in cattivo stato di conservazione e tra la sporcizia. I carabinieri del Nas hanno fatto chiudere tre depositi di stoccaggio perché hanno trovato all’interno, delle bibite tenute in condizioni igienico-sanitarie e strutturali precarie. Il maxi sequestro di bottiglie di acqua minerale e di bibite è avvenuto nel Salernitano quando i carabinieri del NAS hanno scoperto migliaia di bottiglie tenute in cattivo stato di conservazione che sono pericolose per la salute di tutti i consumatori. Sono stati chiusi anche altri tre depositi di stoccaggio perché erano troppo sporchi, altri dispositi invece sono stati chiusi per ... Leggi la notizia su bigodino

