Rozzano, uccide il suocero accusato di abusi sulla figlia: condannato a 20 anni (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si è conclusa la vicenda processuale relativa ai 2 uomini che a febbraio del 2019 hanno ucciso un 63enne, suocero di uno degli arrestati. Il genero lo ha ucciso per via di abusi sulla figlia e ora dovrà passare 20 anni in carcere. L’omicidio di Rozzano, nel milanese Il caso aveva agitato il comune di Rozzano, nel milanese. Lo scorso 25 febbraio, infatti, 2 uomini avevano raggiunto un 63enne originario di Napoli e uno di loro aveva aperto il fuoco. L’uomo era morto con 4 colpi di pistola, sparati all’addome, alla spalla e al collo, mentre si trovava di fronte ad un grande centro commerciale della zona.L’omicidio è sembrato sin da subito un esecuzione, portata avanti a sangue freddo. Le indagini non hanno però dovuto attendere molto: pochi giorni dopo il genero 35enne della vittima si è costituito e ha confessato di aver ucciso l’uomo, suo suocero. Il 63enne era indagato per ... Leggi la notizia su thesocialpost

Rozzano uccide Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Rozzano uccide