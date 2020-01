Robert Downey Jr | Mia madre era inorridita vedendo Tropic Thunder

The Batman - Robert Downey Jr. : "Non vedo l'ora di vedere Robert Pattinson in azione" : Robert Downey Jr. ha rivelato di attendere con curiosità The Batman perché apprezza il talento di Robert Pattinson. Robert Downey Jr. ha dichiarato di stare aspettando con molta curiosità The Batman per poter scoprire l'approccio di Robert Pattinson all'iconico ruolo di Bruce Wayne. La star di Iron Man era ospite del podcast The Joe Rogan Experience quando ha avuto modo di parlare del nuovo progetto tratto dai fumetti della DC. Robert Downey ...

Dolittle : recensioni disastrose per il film con Robert Downey Jr. - 12% su Rotten Tomatoes! : Scaduto l'embargo per Dolittle, il nuovo film con Robert Downey Jr., parte il linciaggio da parte della stampa americana che lo fa a pezzi, su Rotten Tomatoes arriva appena al 12 per cento. Doccia gelata per Dolittle che viene preso a 'pomodori in faccia' con recensioni disastrose e un misero 12 per cento di giudizi positivi su Rotten Tomatoes. Una vera e propria debacle per il film con Robert Downey Jr. che si attesta come la peggiore uscita in ...

Robert Downey | carriera e vita privata dell’attore americano : Chi è Robert Downey? Lui è un famosissimo attore e produttore cinematografico americano. Andiamo a scoprire qualche curiosità sulla sua carriera e vita privata Robert Downey è un famoso attore e produttore cinematografico statunitense. Inizia precocemente la sua carriera nel mondo cinematografico, a soli cinque anni, con il film “Pound”, grazie al padre, che lo […] L'articolo Robert Downey | carriera e vita privata dell’attore ...

Robert Downey Jr. incontra un giovane fan la cui vita è cambiata grazie a Iron Man (VIDEO) : La star di Iron Man, Robert Downey Jr., ha incontrato un giovane fan la cui vita è cambiata grazie ai suoi film, ecco il video! Robert Downey Jr. ha incontrato un suo giovane fan che è stato aiutato da Iron Man ad affrontare un problema legato all'autismo, riuscendo di nuovo a parlare dopo molti anni. Mentre conduceva un episodio di The Ellen Show, l'interprete di Tony Stark, ha potuto parlare con il giovane Vincent, un ragazzino di dieci anni ...

Marvel : Robert Downey Jr. accenna a un possibile ritorno di Iron Man sugli schermi! : Robert Downey Jr. si è lasciato sfuggire in una recente intervista la notizia di un possibile ritorno di Iron Man sugli schermi. Avengers: Endgame potrebbe non essere l'ultima apparizione di Robert Downey Jr. nel ruolo di Iron Man, come ha rivelato l'attore in un'intervista con Extra in cui è apparso accanto alla moglie Susan. Le parole dell'interprete di Tony Stark non rivelano però in quale progetto legato ai fumetti Marvel potrebbe ...

Dolittle : un nuovo trailer del film con Robert Downey Jr. : Dolittle riporterà nelle sale l'attore Robert Downey Jr. e online è stato condiviso un nuovo trailer dell'atteso film. Dolittle, il film con Robert Downey Jr., ha un nuovo trailer che regala molte sequenze dell'attesa avventura in arrivo sugli schermi americani a gennaio. Il video mostra le spettacolari immagini degli animali che abitano l'incredibile mondo del protagonista e qualche anticipazione riguardante gli ostacoli affrontati durante una ...

Captain America : Civil War - Robert Downey Jr. ha rischiato di non apparire nel film : Robert Downey Jr. ha rischiato di non apparire nei panni di Iron Man in Captain America: Civil War, ma che ne sarebbe stato del cinecomic Marvel? Apprendiamo che Robert Downey Jr. ha rischiato di non apparire nel ruolo di Iron Man in Captain America: Civil War. Il cinecomic seminale, che racconta la rottura tra Avengers e lo scontro tra Iron Man e Captain America, avrebbe potuto essere molto diverso visto che Robert Downey Jr. ha rischiato di ...

Iron Man - Kevin Feige : "Robert Downey Jr. poteva essere una scelta grandiosa o un disastro totale" : Iron Man ha contribuito a portare al successo il Marvel Cinematic Universe e Kevin Feige ha ricordato come è stata presa la decisione. Robert Downey Jr. ha reso Iron Man uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe, ma la scelta non è stata particolarmente semplice, come ha rivelato Kevin Feige. Il presidente dei Marvel Studios ha commentato il casting che ha rappresentato la sua prima decisione importante dopo aver ottenuto ...

Sherlock Holmes - i 10 anni del film : Robert Downey Jr. è un detective eccentrico è imprevedibile : Lo Sherlock Holmes di Guy Ritchie compie dieci anni: un film straordinario che ha rinnovato la figura del leggendario investigatore creato dalla penna di Arthur Conan Doyle. Spettacolare, trascinante, energico. Tre aggettivi forse non immediatamente corrispondenti al personaggio di Sherlock Holmes. Da Uno studio in rosso (1887) ai seguenti romanzi e racconti, Arthur Conan Doyle ha tratteggiato un investigatore perspicace, abile, raffinato, il ...

Robert Downey Jr. come Tony Stark per The Age of AI - nuova docuserie su YouTube : Robert Downey Jr. è la voce narrante perfetta per una nuova docuserie su YouTube dedicata all'intelligenza artificiale. Si chiama The Age of AI e il primo trailer è stato reso disponibile sulla piattaforma web. La serie esplora il mondo delle tecnologie più innovative, destinate a cambiare per sempre la nostra vita. L'intelligenza artificiale è già diventata un aspetto importante in molti settori, perciò non sorprende il fatto che YouTube ...

Torna Robert Downey Jr. e parla con gli animali in “Dolittle” : Robert Downey Jr. Torna al cinema con la rivisitazione del celebre personaggio nato dalla penna dello scrittore britannico Hugh Lofting, il Dottor Dolittle, un uomo capace di parlare con gli animali già portato al cinema da Eddie Murphy. Diretto da Stephen Gaghan, uscirà nelle sale il 30 gennaio "Dolittle", film fantastico incentrato proprio sull'eccentrico medico e veterinario dell'Inghilterra della Regina Vittoria, che dopo aver perso la ...

Dolittle - Robert Downey Jr. alle prese con un casting molto insolito (VIDEO) : In occasione dell'uscita di Dolittle, è stato rilasciato un video che vede la star Robert Downey Jr. impegnata in una serie di audizioni davvero molto particolari. Per lanciare Dolittle, il nuovo film con Robert Downey jr., la Universal ha rilasciato un video in cui l'attore è alle prese con una serie di improbabili provini per scegliere gli animali da poter far recitare nella pellicola. Per l'occasione ad ogni animale vengono date delle battute ...

Iron man - Italia 1/ Streaming video del film con Robert Downey Jr - oggi - 20 novembre -: Iron Man in onda su Italia 1 oggi, giovedì 20 novembre 2019, dalle ore 21:20. Nel cast Robert Downey Jr, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges.