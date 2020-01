Quanto tempo bisogna aspettare l'autobus a Roma (Di venerdì 17 gennaio 2020) "Stiamo dando ai cittadini un trasporto pubblico migliore. Dal 2016 a oggi il tempo medio di attesa alle fermate dei mezzi pubblici nella nostra città è sceso da 20 a 16 minuti: il 20% in meno. Lo dice l'ultimo report annuale della piattaforma sulla mobilità di Moovit. Questo è un primo risultato dell'inversione di rotta che abbiamo dato ad Atac, la società che gestisce i trasporti a Roma". Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook. "Un miglioramento reso possibile - prosegue - dagli ultimi acquisti e rinnovi della flotta: oltre 400 mezzi entrati in servizio dal nostro insediamento. Solo quest'anno ne arriveranno altri 328. Investimenti che ci permetteranno di aumentare ancora le frequenze dei bus, soprattutto nelle nostre periferie. Sempre in base ai dati Moovit, i pendolari a Roma percorrono meno strada a piedi per raggiungere le fermate dei ... Leggi la notizia su agi

mercuzio7 : @PaoloPiggi @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Quanto siete divertenti nella vostra vacuità. Se trovo del tempo ti faccio dei disegnini - CasaLettori : RT @Phil_di_Fer: 'Ero piú nervoso nell'affrontare il rilascio sulla parola di quanto ero stato al mio ingresso, cosí tanto tempo prima.' Ed… - Asia_cats : RT @IamproudofMarco: È già passato un anno, il tempo sembra davvero volare. Quanto era emozionato???? -