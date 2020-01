Napoli, sequestrato il centro commerciale cinese all’ingrosso: è abusivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) La Procura di Napoli ha disposto il sequestro del centro commerciale cinese "The The New Maxhao", in via Gianturco: secondo gli inquirenti sarebbe stata cambiata la destinazione d'uso dell'area, inizialmente destinata ad attrezzature pubbliche e sui cui invece è stato costruito il centro, in cui operano circa 45 società. Leggi la notizia su fanpage

