Mihajlovic: "Sta andando tutto bene. I primi 100 giorni sono i più critici. Combatto, ma non chiamatemi eroe" (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Per adesso la sto vincendo, anche se devo fare attenzione”. È la rassicurazione che Sinisa Mihajlovic dà durante la trasmissione “Verissimo”. A 78 giorni dall’operazione di midollo osseo, il tecnico del Bologna racconta di come sta affrontando la riabilitazione. “Sta andando tutto bene, non sto più prendendo il cortisone e questo è importante. I primi 100 giorni sono i più critici. Poi dopo è tutto in discesa, bisogna avere pazienza ancora per una ventina di giorni ma superarli bene sarebbe già un bel traguardo. sono molto contento, non ci sono state complicazioni gravi e va benissimo così. Adesso ho ripreso anche ad allenarmi un pochino per tornare in forze, perché dopo 4 mesi senza fare niente e prendendo 17 pastiglie al giorno mi sono un po’ gonfiato”. Un periodo ... Leggi la notizia su huffingtonpost

