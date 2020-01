Migranti usati come combattenti in Libia | grido d' allarme delle Nazioni Unite

Libia - “ Migranti usati per combattere” : Berlino, 17 gen. (Adnkronos) – Le parti impegnate nel stanno usando i migranti come combattenti. Lo denuncia l’Unhcr, l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati. ”Abbiamo le prove, da parte di persone che si trovano nei centri di detenzione, che è stata offerta loro la proposta di restare lì per un periodo indefinito oppure di combattere al fronte”, ha detto alla Dpa il rappresentante speciale ...

Malta - 3 Migranti in carcere da 7 mesi : accusati di aver dirottato una nave per non tornare in Libia : Sono un ivoriano di 15 anni e due guineani di 16 e 19 anni i tre adolescenti che lo scorso marzo sono stati arrestati a Malta dopo aver dirottato la nave che li aveva soccorsi, il mercantile El Hibu, affinché non facesse ritorno in Libia, dove li attendevano violenza e sopprusi. Oggi dovrebbe continuare l'udienza: Amnesty International si è detta preoccupata per quanto riguarda la gravità delle accuse formulate nei confronti dei tre ...