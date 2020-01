Matera, Maestra Picchiava e Sgridava gli Alunni per Ottenere il Silenzio: Bimbi Traumatizzati (Di venerdì 17 gennaio 2020) A Matera una Maestra di asilo 64enne è stata accusata di aver maltrattato i piccoli Alunni della sua scuola. La docente Picchiava e Sgridava i bambini per Ottenere ordine e disciplina, arrivando a terrorizzare così tanto i piccoli che essi non si lasciavano più avvicinare nemmeno dai genitori. Le famiglie hanno segnalato la situazione alla polizia, che ha installato telecamere all’interno della scuola. E’ così emerso un quadro di violenza quotidiana, che ha influito negativamente sulla psiche dei bambini. Alla donna per ora è stato negato il permesso di insegnare per sei mesi. Leggi la notizia su youreduaction

