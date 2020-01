Marmolada-Move To The Top è plastic free: “senza limiti” e a misura di smartphone grazie al nuovo sistema Geochip (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale e naturalistico della cima più alta delle Dolomiti e delle sue attrazioni: questo l’obiettivo che si pone Marmolada – Move To The Top, l’avveniristico complesso funiviario che dalla fine degli anni Sessanta conduce sulla cima più alta delle Dolomiti, tra panorami mozzafiato, cultura e storia. Già “senza limiti”, ovvero priva di barriere architettoniche, la funivia punta anche all’accessibilità digitale, proponendo ai suoi ospiti una tecnologia che permette di scoprire e conoscere ancora più facilmente la Marmolada a 360°, con un semplice “bip”. L’iniziativa Geochip verrà presentata domenica 26 gennaio presso la stazione funiviaria di Serauta con l’evento intitolato “Marmolada a portata di bip” per svelare a tutti i segreti di questo nuovo sistema digitale. grazie ad una semplice app, Geochip permette di scaricare direttamente sul ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

