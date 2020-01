Le tipicità di Castelvenere protagoniste alla “Festa del mandarino” di Bacoli (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastelvenere (Bn) – Dopo l’evento ‘Falanghina D’Amare’, svoltosi nell’ambito della trentanovesima edizione della ‘Festa del Vino’ di Castelvenere, dalla collaborazione messa in campo tra il comune sannita e quello di Bacoli nasce un nuova manifestazione che prenderà vita, questa volta, in terra flegrea. A ‘CastelvenereOspitaBacoli’ si replicherà con ‘BacoliOspitaCastelvenere’, evento ospitato nell’ambito dell’ottava edizione della ‘Festa del Mandarino dei Campi Flegrei’, manifestazione itinerante (che ha già visto consumarsi tappe a Napoli e in diverse località dell’Isola d’Ischia) organizzata dall’associazione no-profit ‘L’Immagine del Mito’ con l’obiettivo di rivalutare questo prezioso frutto e gli altri agrumi prodotti nell’area flegrea. Appuntamento in agenda per le giornate di sabato 18 e domenica 19 gennaio, nella imponente cornice del ... Leggi la notizia su anteprima24

tipicità Castelvenere Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : tipicità Castelvenere