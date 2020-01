Intervista ad Arlinda Laska: tutte le difficoltà che deve affrontare una “Donna in carriera” (Di venerdì 17 gennaio 2020) C’è un tema, quello del gender gap, che in Italia si fa fatica ad affrontare e risolvere. C’è persino un ministero, quello per le Pari opportunità, che è competente in questa materia: dal 1997, anno in cui è stato istituito, non è riuscito a promuovere politiche in grado di cancellare quella disparità. Vero che il background culturale è difficile da scardinare, ma il fatto che il nostro Paese sia al 76esimo posto nel mondo per la parità di genere – stessa posizione del decennio scorso -, fa pensare che troppo poco si sia fatto per rimuovere quei macigni che le donne italiane si trascinano dalla nascita. Solo per essere nate donne, appunto. Secondo le statistiche del Global Gender Gap Report, documento redatto dal World Economic Forum, la Penisola è 44esima nel mondo in quanto a ruolo delle donne in politica, 30esima per la quota di donne in Parlamento. Scende al ... Leggi la notizia su open.online

