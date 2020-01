'Il reveal di PS5 è in arrivo tra meno di 4 settimane' (Di venerdì 17 gennaio 2020) Quando finalmente potremo mettere gli occhi su PlayStation 5? In precedenza si era parlato del CES 2020 come il grande momento, ma Sony ha finito per mostrarci solo il logo. Sappiamo anche che un reveal all'E3 2020 non potrà accadere, dato che la compagnia non parteciperà alla kermesse di Los Angeles. Anche l'evento annuale Destination PlayStation non è nei piani di Sony. Tuttavia, dato che PS5 uscirà quest'anno, il colosso giapponese dovrà, prima o poi, svelare la sua console next-gen.Bene, secondo il creatore di Twisted Metal e God of War, David Jaffe, possiamo aspettarci un reveal entro le prossime quattro settimane. Anche se Jaffe non è più un impiegato di Sony, si tratta di colui che ha creato God of War e vive e lavora nelle vicinanze di SIE San Diego, quindi è molto probabile che abbia ancora delle connessioni all'interno di Sony. Forse Jaffe sta solo tirando a indovinare, quindi ... Leggi la notizia su eurogamer

