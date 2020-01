Il durissimo attacco del vicepresidente del comitato di Auschwitz contro Salvini: «È un fascista, risveglia l’antisemitismo» (Di venerdì 17 gennaio 2020) «Salvini è un fascista, dal mio punto di vista». A dirlo è Christoph Heubner, vicepresidente del comitato di Auschwitz. Heubner, intervenendo da Berlino a margine di una conferenza stampa in occasione del Giorno della Memoria, che si celebrerà il 27 gennaio, ha detto anche che «i messaggi che trasmette Salvini risvegliano l’antisemitismo. E lui si rivolge agli antisemiti, che si trovano nel suo entourage». Heubner vede anche nell’ex ministro il principale responsabile degli attacchi contro Liliana Segre. «Lui è il prototipo di quei politici – da noi in Germania lo sono i rappresentati dall’Afd – che preparano l’umore sociale e rendono il fascismo chic», ha detto il vicepresidente, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa. «Noi proteggiamo la democrazia e proteggiamo Liliana Segre – ha ribadito Heubner – Per noi sono cose ... Leggi la notizia su open.online

stomigrando : @SkyTG24 salvini ha sferato un attacco al cuore delle nostre istituzioni e la vistra inviata parla di 'dura rispost… - squopellediluna : Dagli Usa all’America Latina, i fondamentalisti cristiani hanno sferrato un durissimo attacco ai diritti riprodutti… - Nonnadinano : RT @VittorioCocive1: Il durissimo attacco di Salvini alla ministra Lamorgese: “Non fa il suo dovere, sarà lei a essere giudicata per gli sb… -