Gravidanza ad alto rischio (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non possiamo negare che una delle più grandi benedizioni di ogni donna sia quella di essere madre. Per molti, dare alla luce un figlio ed avere una grande famiglia, è un bellissimo ciclo che merita senza dubbio di essere vissuto. Katie e Charlie Ferraro sono una di quelle coppie che hanno sempre desiderato una famiglia numerosa. Quando hanno scoperto che stavano aspettando ben quattro gemelli, il loro cuore si è riempito di felicità nel vedere il loro sogno realizzarsi. La giovane coppia aveva già una bambina di un anno di nome Molly, quindi divenne rapidamente una famiglia di sette persone. Sebbene la notizia abbia reso felice la coppia, la paura era sempre presente. Katie ha avuto una Gravidanza ad alto rischio, ed i medici le hanno detto che era altamente probabile che avesse anomalie cromosomiche o che subisse un aborto spontaneo. Sebbene avessero programmato una data per ... Leggi la notizia su bigodino

