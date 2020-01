George Clooney e la moglie in crisi? Amal è stanca del suo brutto carattere (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ormai è risaputo, anche le star hanno problemi di coppia. L’ultima indiscrezione arriva su George Clooney e la moglie Amal Alamuddin. Lui è stressato e lei non sopporta più il brutto carattere del marito. Questo è almeno quanto riferiscono le voci provenienti da diversi tabloid internazionali. L’attore americano sta lavorando al suo nuovo film Good Morning, Midnight, che lo vede nelle vesti di regista, produttore, sceneggiatore e attore. Molteplici ruoli che diventano per George, fonte di stress e di un carattere altamente irritabile. Pare proprio, che lo stress sia per George Clooney talmente forte da far rispondere continuamente male alla moglie. L’avvocatessa Amal Alamuddin, sembrerebbe dunque stanca dell’atteggiamento costantemente burbero e sgarbato sul marito. La relazione fra i due, sta viaggiando sul filo del rasoio? George Clooney e lo ... Leggi la notizia su velvetgossip

