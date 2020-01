Gattuso: «Non possiamo perdere nemmeno a tressette a perdere» (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un momento di ilarità nella conferenza stampa di Rino Gattuso prima della gara contro la Fiorentina. Una gara difficile per il Napoli che ha ancora molto lavoro da fare e tanto da dimostrare per cercare di uscire dal momento di crisi. Sulla domanda che rigurda l’importanza della Coppa Italia, competizione forse trascurata fino ad oggi, il tecnico azzurro risponde con una battuta «Non possiamo trascurare neanche se giochiamo una partita a biliardino la possiamo trascurare, figuriamoci la Coppa Italia. In questo momento neanche una mano a tressette a perdere ci possiamo permettere di perdere» L'articolo Gattuso: «Non possiamo perdere nemmeno a tressette a perdere» ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

