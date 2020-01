Desirée Mariottini, processo a porte chiuse: oggi i primi testimoni. La famiglia: «Poteva essere salvata» (Di venerdì 17 gennaio 2020) oggi è la volta dei primi testi dell’accusa, gli operatori del 118, il medico legale e gli agenti del commissariato di San Lorenzo a Roma: i primi ad arrivare quel giorno in via dei Lucani. Sono loro a essere ascoltati questa mattina nell’aula bunker di Rebibbia, nella Capitale, per il processo a porte chiuse il processo per l’omicidio di Desirée Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina violentata e uccisa il 19 ottobre 2018 a Roma. L’udienza è cominciata alle 9.30. I giudici della terza Corte d’Assise hanno deciso nei giorni scorsi per il processo a porte chiuse, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura in considerazione della minore età della vittima e per il tipo di reati contestati: nel procedimento è contestato anche il reato di violenza sessuale. Gli accusati Sul banco degli imputati siedono Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef ... Leggi la notizia su open.online

