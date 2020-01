Denny Mendez asfalta Elisabetta Gregoraci a proposito di L’Altro Sanremo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Denny Mendez, ex Miss Italia 1996, inaspettatamente ha asfaltato la polemica di Elisabetta Gregoraci a proposito della sua esclusione da L’Altro Festival. La Mendez ha pubblicato una serie di Instagram Stories nelle quali ha dichiarato: Ho letto le notizie dall’Italia. Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Festival (L’Altro Festival, ndr). Purtroppo la vita non è facile per tutti, cara Elisabetta. Io mi ricordo che nel 2002 mi successe una cosa simile ed eri tu protagonista di questo fatto. Io ero andata a fare un’audizione per condurre Sipario ed era già tutto pronto per firmare il contratto. A quei tempi il nostro amico Emilio Fede era direttore del Tg. Alla fine, ohibò, decisero senza darmi spiegazioni, anche se io lo chiesi al direttore e alla rete, che non sarei stata più io la conduttrice. E chi hanno messo a condurre? Capisco benissimo cosa ... Leggi la notizia su trendit

