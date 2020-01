Basta una notte insonne per ammalarsi di Alzheimer (Di venerdì 17 gennaio 2020) Anche solo una notte di sonno persa da giovani potrebbe avere effetti gravissimi sul cervello. Questa è la più recente scoperta sull’Alzheimer basata su uno studio condotto da Jonathan Cedernaes, senior researcher dell’«Università di Uppsala» in Svezia, pubblicato sulla rivista «Neurology», che ha messo in evidenza come perdere una notte di sonno porti all’aumento del 17% della proteina tau presente nel sangue, il più probabile marker del rischio di malattia di Alzheimer. «Nel frattempo, però, nuove ricerche aprono la strada verso un vaccino contro questa malattia e il decennio appena iniziato potrebbe così segnare la svolta. Bisogna solo trovare più fondi per finanziare la ricerca e di questo possiamo farci carico noi rotariani, proprio come abbiamo fatto per la poliomelite» commenta il dottor Renato Boccia, portavoce e responsabile -insieme al consocio Claudio ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

alessioviola : - Una minerale e un caffè, grazie. Ho solo 50 euro, é un problema? -Dovrebbero bastà. #Roma ?? - MarcoBarzaghi : Se riscatto obbligato a presenze basta fargliene fare una in meno per non tenerlo.. è come un diritto alla fine.. come voleva Marotta - Noiconsalvini : ++ L'EMILIA-ROMAGNA È DI TUTTI, DACCI UNA MANO A LIBERARE LA REGIONE ++ Basta Pd! L'Emilia-Romagna è di tutti! ??V… -