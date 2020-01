Attacco Iran,11 soldati Usa in ospedale

Undiciamericani che accusavano sintomi di commozione cerebrale sono stati ricoverati in, alcuni giorni dopo l'missilisticoiano alla base Al-Asad, in Iraq. Sono stati portati in Germania e Kuwait. Il Pentagono aveva riferito dopo l'che non c'erano stati feriti. I sintomi,ha spiegato il portavoce della Difesa Usa,"sono emersi alcuni giorni dopo il fatto".La procedura standard prevede che il personale presente sul luogo di una esplosione venga sottoposto a controlli.(Di venerdì 17 gennaio 2020)