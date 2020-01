Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 09:15 (Di giovedì 16 gennaio 2020) Viabilità 16 GENNAIO 2020 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SALARIA E CASSIA IN ESTERNA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA CASILINA E APPIA. SULLA PONTINA SEGNALATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI TOR DE CENCI VERSO LATINA, SI TRATTO DI UN TAMPONAMENTO TRA DUE VETTURE; ABBIAMO DUNQUE CODE A PARTIRE DAL RACCORDO. NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO. ALTRO INCIDENTE SULLA LAURENTINA, CODE DAL RACCORDO A VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE POMEZIA-ARDEA. TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. TRASPORTO PUBBLICO A Roma, SULLA LINEA A DELLA METROPLTANA PER UN GUASTO TECNICO LA STAZIONE SAN GIOVANNI E’ ACCESSIBILE SOLO IN ... Leggi la notizia su romadailynews

pin_klo : RT @astralmobilita: ????#Roma #NodoPigneto #lavori di realizzazione dell'interscambio tra #FerrovieRegionali #FL1,#FL3 e #MetroC con modific… - roma_trasporti : Lavori per la stazione Pigneto riorganizzazione della viabilità - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 16-01-2020 ore 09:15: VIABILITÀ 16 GENNAIO 2020 ORE 09:05… -