Tragedia sull’Appia, persona investita perde la vita (Di giovedì 16 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoTufara Valle (Av) – Tragico evento questa mattina lungo la statale 7, quella meglio conosciuta come l’Appia, la strada che collega Benevento con Montesarchio. Una persona, a quanto pare un uomo, è morta dopo essere stata investita da un’auto in transito lungo la via nel territorio di Tufara Valle. Tutta da ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine per i primi rilievi del caso e i mezzi di soccorso che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'articolo Tragedia sull’Appia, persona investita perde la vita proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

