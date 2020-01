Storie Italiane: Eleonora Daniele ha un lapsus e ringrazia per gli ascolti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Eleonora Daniele ha un piccolo lapsus in diretta e ringrazia per gli ascolti di Storie Italiane Continua il momento magico di Eleonora Daniele: la conduttrice di Storie Italiane sta infatti portando a casa ogni giorno ottimi ascolti, ringraziando sempre i suoi telespettatori alla fine di ogni diretta. E lo ha fatto anche oggi, subito dopo un piccolo lapsus… Nell’ultimo segmento della puntata di Storie Italiane di giovedì 16 gennaio 2020, Eleonora Daniele ha ospitato Milly Carlucci per parlare del successo de Il cantante mascherato, la cui seconda puntata andrà in onda su Rai1 domani sera. E alla fine dell’intervista, salutandola, le ha detto: “Grazie, Mille”. Subito accorsati del lapsus, Eleonora si è corretta precisando: “Volevo dire grazie Milly”. Storie Italiane, Eleonora Daniele ringrazia per gli ascolti di ieri: “Grande ... Leggi la notizia su lanostratv

