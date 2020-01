Sondaggi Agorà, gli elettori M5S non vogliono andare alle urne con il PD (Di giovedì 16 gennaio 2020) Secondo un Sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito con il 30%, seguito dal PD al 20% e dal M5S al 15,6%. Poi Fratelli D’Italia all’11%, Forza Italia al 6,7%. Italia Viva è al 4,6%, Azione (Calenda) al 2,8%, Più Europa al 2,1%, La Sinistra 2,0%, Europa Verde all’1,8% e Cambiamo! (Toti) all’1,1%. A proposito della figura di Bettino Craxi per il nostro paese, a 20 anni dalla sua scomparsa, il 31 % degli intervistati pensa che Craxi sia una figura “positiva”, altrettanti una figura “negativa” invece per il 31%. Il 38% preferisce non rispondere. Il campione di EMG Acqua è stato sondato anche a proposito della discontinuità tra il governo M5S-PD e quello tra Lega e grillini: secondo la maggioranza degli elettori l’esecutivo appare ... Leggi la notizia su nextquotidiano

MarceVann : RT @neXtquotidiano: #Sondaggi Agorà, gli elettori M5S non vogliono andare alle urne con il PD - neXtquotidiano : #Sondaggi Agorà, gli elettori M5S non vogliono andare alle urne con il PD - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'AGORA'' di Serena Bortone del 16 gennaio alle 8 su RAI 3: gli ultimi sondaggi di Emg Acqua in e… -