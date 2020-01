Post espulsione Salvo e diretta GF Vip 4: reazioni e commenti a Mattino 5, Veneziano assolutamente bocciato (Di giovedì 16 gennaio 2020) Ieri sera, mercoledì 15 gennaio 2020, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip 4. Tema principale della puntata? Le affermazioni di Salvo Veneziano e le risate consecutive degli ex gieffini Patrick, Sergio e Pasquale. Una puntata decisamente tosta per Alfonso Signorini che ha affrontato un argomento molto importante e delicato insieme ai vip della casa. Nella puntata di oggi di Mattino 5 si è discusso di quanto accaduto proprio durante la diretta del GF Vip 4. Ospiti nello studio di Federica Panicucci: Marco Balestri, Rudy Smaila, Cristina, Valerio Merola, Flavia Cercato, Augusto De Megni e Claudia Letizia in collegamento. Mattino 5, Salvo e gli ex gieffini fanno ancora parlare dopo le affermazioni e le risate al GF Vip 4 Una puntata abbastanza complicata per Alfonso Signorini, e Federica Panicucci e i suoi ospiti nello studio di Mattino 5 hanno commentato ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

