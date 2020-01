Pierpaolo, “arruolato” come vigile del fuoco in Australia: «Fiamme alte venti metri, mai visto nulla di simile» (Di venerdì 17 gennaio 2020) «Good high!» (Ottimo!, ndr) risponde Pierpaolo quando lo contattiamo per chiedergli se ha voglia di raccontarci cosa stia succedendo laggiù, in Australia. Dice di essere nel bel mezzo di un’ispezione da post-incendio, che WhatsApp in questi giorni lo usa molto poco, quindi è meglio non disturbarlo e aspettare un suo segnale. Pierpaolo Facebook Dal 20 dicembre, cioè da quando gli incendi hanno cominciato la devastazione in terra Australiana, la sua vita è un po’ cambiata: si è “arruolato” come volontario tra i vigili del fuoco. Con le Fiamme che stanno devastando il territorio Australiano, ha pensato di non restarsene lì a guardare ma di dare una mano. «Mi occupo del servizio via terra ma anche di quello via aria. Ora sto andando a caricare i bomber d’acqua – gli aerei che per tutta la giornata inonderanno di acqua le foreste» -, dice al ... Leggi la notizia su open.online

