Pandoro pieno di chiodi per uccidere i cani: allarme a Orzinuovi (Di giovedì 16 gennaio 2020) A passeggio con il suo amico a quattro zampe tra le strade di Orzinuovi, in provincia di Brescia, una ragazza ha trovato una fetta di Pandoro imbottita di chiodi. Vera e propria esca killer per i cani, la giovane ha immediatamente allertato la polizia locale. Pandoro farcito di chiodi per uccidere i cani Una ragazza di Orzinuovi stava portando il suo cane a spasso nei pressi di via Spinelli, quando, ad un certo punto, si è accorta della presenza di una fetta di Pandoro lasciata in strada, con al suo interno una decina di chiodi. Una vera e propria esca per i cani, ma pericolosa anche per i bambini, che ha subito allarmato la giovane. Proprio per questo motivo ha deciso di denunciare immediatamente la vicenda ai vigili urbani, che sono quindi giunti immediatamente sul posto per rimuovere il pericolo. Zona particolarmente frequentata dai proprietari di cani, si ipotizza che il boccone in ... Leggi la notizia su notizie

